У берегов Эквадора произошло землетрясение

14:29, 17 октября 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 17 октября, у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 4,8.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 282 км на север от населенного пункта Пуэрто-Айора на Галапагосских островах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло 16 октября на Филиппинах, один человек погиб, более 60 пострадали.

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Теги: #землетрясение#Эквадор
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