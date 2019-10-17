У берегов Эквадора произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
В четверг, 17 октября, у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 4,8.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 282 км на север от населенного пункта Пуэрто-Айора на Галапагосских островах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло 16 октября на Филиппинах, один человек погиб, более 60 пострадали.
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