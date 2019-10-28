Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)
В четверг местами похолодает до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, в четверг местами темепратура опустится до -8°.
В понедельник в Украине практически без осадков. На западе и юге до +17°, в остальных регионах до +10°...+14°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +17°.
В среду, 30 октября, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +1°...+9°.
Погода на четверг: в Украине без осадков. Ночью по стране температура -8°…+2°, днем до +8°.
В пятницу ожидается переменная облачность. Днем на юге до +9°, в остальных регионах до +8°.
2 и 3 ноября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -3°, на остальной территории -1°…+6°. Днем температура по стране +4°...+11°. В воскресенье ночью на востоке температура до -2°, днем в Украине от +2° до +15°.
Народный прогноз погоды в Украине
28 октября - Евфимии (Ефима). Пасечники в этот день готовили к зимовке пчел. Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
29 октября - муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная - возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.
30 октября - день пророка Осии. По скрипу возовых колес на день Осия гадали об урожае. Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.
31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет - сколько снегу ни падать, все будет таять. Придет Лука - стоят пустые луга.
1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).Высоко летят перелетные птицы - снега будет много, а низко - мало.
2 ноября. В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось, что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее следующий год. Волки близко к деревне воют - к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает. По утрам деревья в лесу покрыты обильным кружаком (инеем) - к неурожаю.
3 ноября. Дмитриевская родительская суббота. День Иллариона. С этого дня начинает заметать пороша. В народе говорили, что первая пороша - не путь. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Если дым из трубы поднимается прямо даже во время ненастья, но без ветра - скоро погода наладится. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+12°... +1°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+12°... +7°
- Житомир+12°... +3°
- Запорожье+13°... +7°
- Ивано-Франковск+13°... +2°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+14°... +4°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+12°... 0°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+12°... +3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+17°... +7°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+17°... +6°