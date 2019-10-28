Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)

В четверг местами похолодает до -8°.

На этой неделе в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, в четверг местами темепратура опустится до -8°.

В понедельник в Украине практически без осадков. На западе и юге до +17°, в остальных регионах до +10°...+14°.

Прогноз на 28 октября / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +17°.

Прогноз на 29 октября /УНИАН

В среду, 30 октября, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +1°...+9°.

Прогноз погоды на 30 октября / УНИАН

Погода на четверг: в Украине без осадков. Ночью по стране температура -8°…+2°, днем до +8°.

Прогноз на 31 октября / УНИАН

В пятницу ожидается переменная облачность. Днем на юге до +9°, в остальных регионах до +8°.

Прогноз на 1 ноября / УНИАН

2 и 3 ноября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -3°, на остальной территории -1°…+6°. Днем температура по стране +4°...+11°. В воскресенье ночью на востоке температура до -2°, днем в Украине от +2° до +15°.

Прогноз на 2 ноября / УНИАН

Прогноз на 3 ноября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

28 октября - Евфимии (Ефима). Пасечники в этот день готовили к зимовке пчел. Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.

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29 октября - муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная - возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.

30 октября - день пророка Осии. По скрипу возовых колес на день Осия гадали об урожае. Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.

31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет - сколько снегу ни падать, все будет таять. Придет Лука - стоят пустые луга.

1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).Высоко летят перелетные птицы - снега будет много, а низко - мало.

2 ноября. В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось, что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее следующий год. Волки близко к деревне воют - к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает. По утрам деревья в лесу покрыты обильным кружаком (инеем) - к неурожаю.

3 ноября. Дмитриевская родительская суббота. День Иллариона. С этого дня начинает заметать пороша. В народе говорили, что первая пороша - не путь. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Если дым из трубы поднимается прямо даже во время ненастья, но без ветра - скоро погода наладится. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.

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