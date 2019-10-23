Завтра в Украине будет тепло, в восточных областях пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 23 октября 2019
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Теплее всего будет на западе.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.

В Украине сегодня без осадков, температура до +22° (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +6°, днем до +20°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 24 октября - Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке - к ненастью (снегопаду). Ясная луна - предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны - к большим холодам. 

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Теги: #погода#дождь
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