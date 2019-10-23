Завтра в Украине будет тепло, в восточных областях пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.
В Украине сегодня без осадков, температура до +22° (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +6°, днем до +20°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 24 октября - Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке - к ненастью (снегопаду). Ясная луна - предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны - к большим холодам.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+16°... +11°
- Донецк+19°... +7°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+15°... +7°
- Ивано-Франковск+23°... +4°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+16°... +7°
- Луганск+15°... +6°
- Луцк+21°... +7°
- Львов+21°... +7°
- Николаев+15°... +11°
- Одесса+15°... +11°
- Полтава+14°... +9°
- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+22°... +7°
- Сумы+15°... +9°
- Тернополь+21°... +5°
- Харьков+14°... +10°
- Херсон+17°... +11°
- Хмельницкий+19°... +6°
- Черкассы+15°... +8°
- Чернигов+18°... +5°
- Черновцы+16°... +7°