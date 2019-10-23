В ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность будет держаться до 25 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 23-25 октября в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23-25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 октября в Украине без осадков, на западе температура до +22°.