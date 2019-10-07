В Киеве завтра без осадков, температура до +10°

В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 октября, в Киеве без осадков, температура до +10°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 18:24.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков.

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