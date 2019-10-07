В Киеве завтра без осадков, температура до +10°

17:00, 7 октября 2019
14
0

В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 октября, в Киеве без осадков, температура до +10°.

Погода в Украине на неделю: на смену заморозкам придет потепление (карта)

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 18:24.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Днепре ливень затопил детский сад (фото, видео) В Днепре ливень затопил детский сад (фото, видео)
В Киеве выпал первый снег (видео) В Киеве выпал первый снег (видео)
Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео) Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)
В Йемене от наводнения пострадали 90 тыс. человек В Йемене от наводнения пострадали 90 тыс. человек
До -5°: синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине До -5°: синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
До -6°: синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины До -6°: синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
80 %
758 мм
6.7 м/с
18 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять