В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности

Пожарная опасность сохранится до 9 октября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

В течение 7-9 октября во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7-9 октября в Тернопольской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в первой половине недели в Украине будет холодно, с четверга ожидается потепление.