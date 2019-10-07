В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности

15:12, 7 октября 2019
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Пожарная опасность сохранится до 9 октября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

В течение 7-9 октября во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7-9 октября в Тернопольской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в первой половине недели в Украине будет холодно, с четверга ожидается потепление.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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