Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
На юге температура до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 7 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +18°.
Заморозки, снег и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
На востоке без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура до +8°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +8°. В центре практически без осадков, температура до +11°.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... +6°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+12°... +4°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+9°... -2°
- Луганск+11°... +6°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+6°... -2°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+6°... -3°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:80 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:18 %
Восход:07:11
Закат18:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
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