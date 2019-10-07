Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

08:04, 7 октября 2019
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На юге температура до +18°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 7 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +18°.

Заморозки, снег и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

На востоке без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура до +8°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +8°. В центре практически без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 7 октября / УНИАН
Прогноз на 7 октября / УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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