Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

На юге температура до +18°.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 7 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +18°.

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На востоке без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура до +8°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +8°. В центре практически без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 7 октября / УНИАН

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