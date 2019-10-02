В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер южный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 18:37.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.

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