В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер южный, до 5,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 18:37.
Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+26°... +9°
- Киев+22°... +11°
- Кировоград+21°... +8°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+23°... +9°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+23°... +12°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+20°... +9°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+20°... +8°
- Херсон+24°... +10°
- Хмельницкий+22°... +12°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+24°... +11°
Виргиния, США
+ 23 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:57 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:06
Закат18:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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