В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков

08:30, 2 октября 2019
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В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН
В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер южный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 18:37.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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