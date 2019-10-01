В Украине объявили штормовое предупреждение на 1 октября

10:04, 1 октября 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Утром 1 октября по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Утром 1 октября в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября в Украине облачно с прояснениями, на западе пройдут дожди. Температура днем на юге до +24°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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