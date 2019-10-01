В Украине объявили штормовое предупреждение на 1 октября
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Утром 1 октября по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Утром 1 октября в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 октября в Украине облачно с прояснениями, на западе пройдут дожди. Температура днем на юге до +24°.
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