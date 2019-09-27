Синоптик рассказала, какие области на выходных зальет дождями

В субботу и воскресенье, по солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление.

REUTERS

Погода в Украине в субботу, 28 сентября, ожидается теплая в большинстве областей, но синоптик Наталка Диденко предупредила, что на страну опустятся туманы и пройдут дожди.

Об этом она написала в своем прогнозе погоды на Facebook.

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"В субботу и воскресенье, по солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление, днем 28 сентября – до +15 +20 градусов, 29 сентября – до +18 +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже. Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются", - рассказала синоптик и сообщила, где на выходных пройдут дожди.

"В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически над всеми областями, в течении дня дожди пройдут от Запада к Востоку. И побывают на Севере, Юге и в центре. Словом, будет преобладать влажная погода, но с прояснениями. Если коварный туман, опять же, не помешает", - написала Диденко.