Синоптик рассказала, какие области на выходных зальет дождями
В субботу и воскресенье, по солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление.
Погода в Украине в субботу, 28 сентября, ожидается теплая в большинстве областей, но синоптик Наталка Диденко предупредила, что на страну опустятся туманы и пройдут дожди.
Об этом она написала в своем прогнозе погоды на Facebook.
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"В субботу и воскресенье, по солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление, днем 28 сентября – до +15 +20 градусов, 29 сентября – до +18 +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже. Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются", - рассказала синоптик и сообщила, где на выходных пройдут дожди.
"В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически над всеми областями, в течении дня дожди пройдут от Запада к Востоку. И побывают на Севере, Юге и в центре. Словом, будет преобладать влажная погода, но с прояснениями. Если коварный туман, опять же, не помешает", - написала Диденко.
Погода в Украине
- Винница+16°... +4°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+19°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+13°... +5°
- Кировоград+23°... +9°
- Луганск+17°... +5°
- Луцк+18°... +10°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+17°... +10°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+16°... +8°
- Симферополь+19°... +12°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+18°... +8°
- Харьков+18°... +9°
- Херсон+16°... +8°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+16°... +9°
- Чернигов+15°... +4°
- Черновцы+20°... +9°