Синоптик рассказала, какие области на выходных зальет дождями

15:36, 27 сентября 2019
87
0

В субботу и воскресенье, по солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление.

REUTERS
REUTERS

Погода в Украине в субботу, 28 сентября, ожидается теплая в большинстве областей, но синоптик Наталка Диденко предупредила, что на страну опустятся туманы и пройдут дожди.

Об этом она написала в своем прогнозе погоды на Facebook.

Украинцам обещают второе "бабье лето"

Бабье лето в Украине: стоит ли ждать октябрьского тепла

"В субботу и воскресенье, по солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление, днем 28 сентября – до +15 +20 градусов, 29 сентября – до +18 +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже. Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются", - рассказала синоптик и сообщила, где на выходных пройдут дожди.

"В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически над всеми областями, в течении дня дожди пройдут от Запада к Востоку. И побывают на Севере, Юге и в центре. Словом, будет преобладать влажная погода, но с прояснениями. Если коварный туман, опять же, не помешает", - написала Диденко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Синоптик рассказала, какие области на выходных зальет дождями Синоптик рассказала, какие области на выходных зальет дождями
Из-за паводков в Индии погибли 17 человек Из-за паводков в Индии погибли 17 человек
ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине
В Киеве сегодня небольшой дождь, температура днем до +14° В Киеве сегодня небольшой дождь, температура днем до +14°
Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Завтра в Украине потеплеет - синоптик Завтра в Украине потеплеет - синоптик
В Боливии пожары уничтожили 3,5 млн га растительности В Боливии пожары уничтожили 3,5 млн га растительности

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
65 %
756 мм
3.9 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять