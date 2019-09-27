ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине

10:44, 27 сентября 2019
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Предупреждение о пожарной опасности не касается большинства районов Волынской и Черновицкой областей, а также района Тетерева в Киевской области.

Сохранится пожароопасность 5 класса / фото УНИАН
Сохранится пожароопасность 5 класса / фото УНИАН

 Сегодня почти по всей территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киевской области, кроме района Тетерева, также сохранится пожарная опасность 5 класса.

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Теги: #пожар
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