Жертвами наводнений в Испании стали шесть человек

10:45, 16 сентября 2019
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В нескольких регионах были повреждены автомагистрали.

Последствия наводнения в Испании / REUTERS
Последствия наводнения в Испании / REUTERS

Жертвами наводнений в Испании стали шесть человек.

В Южной Дакоте пронесся мощный торнадо (видео)

После двух дней проливных дождей уровень воды в реках резко повысился, передает Euronews.

В нескольких регионах королевства были повреждены автомагистрали, нарушено железнодорожное сообщение, прекратил работу международный аэропорт Мурсии. Некоторые населенные пункты были затоплены. 

Напомним, пять человек погибли, трое пострадали в результате тайфуна "Линлин" в КНДР.

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Теги: #погода#наводнение#Испания
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