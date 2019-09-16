Жертвами наводнений в Испании стали шесть человек
В нескольких регионах были повреждены автомагистрали.
Жертвами наводнений в Испании стали шесть человек.
В Южной Дакоте пронесся мощный торнадо (видео)
После двух дней проливных дождей уровень воды в реках резко повысился, передает Euronews.
В нескольких регионах королевства были повреждены автомагистрали, нарушено железнодорожное сообщение, прекратил работу международный аэропорт Мурсии. Некоторые населенные пункты были затоплены.
Напомним, пять человек погибли, трое пострадали в результате тайфуна "Линлин" в КНДР.
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