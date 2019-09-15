Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки
Первые заморозки в Украине ожидаются во второй половине сентября.
Во второй половине сентября в Украине возможны заморозки, сообщает Укргидрометцентр.
Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
«Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что в течение сентября в Украине осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону понижения.
Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни почти на всей территории Украины сохранится пожарная опасность. По данным Укргидрометцентра, 15-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Отмечается, что в Киеве и Киевской области в эти дни сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Сегодня, 15 сентября, в Украине ожидается солнечная погода, на Западе похолодает. Температура днем будет колебаться от 18 до 23°C днем и опустится до 6-8 ночью. Теплее будет на Юге - 25°C. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.
Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+22°... +8°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+21°... +10°
- Ивано-Франковск+22°... +6°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+22°... +9°
- Луганск+22°... +9°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+24°... +11°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+21°... +11°
- Херсон+24°... +9°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+22°... +8°