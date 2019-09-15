Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки

12:59, 15 сентября 2019
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Первые заморозки в Украине ожидаются во второй половине сентября.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Во второй половине сентября в Украине возможны заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

«Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в течение сентября в Украине осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону понижения.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни почти на всей территории Украины сохранится пожарная опасность. По данным Укргидрометцентра, 15-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Отмечается, что в Киеве и Киевской области в эти дни сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Сегодня, 15 сентября, в Украине ожидается солнечная погода, на Западе похолодает. Температура днем будет колебаться от 18 до 23°C днем и опустится до 6-8 ночью. Теплее будет на Юге - 25°C. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.

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Теги: #заморозки#непогода в Украине
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