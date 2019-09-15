Синоптики напоминают: пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Украины

10:26, 15 сентября 2019
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В Киеве и Киевской области в ближайшие дни сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности / фото dsns.gov.ua
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности / фото dsns.gov.ua

В ближайшие дни почти на всей территории Украины сохранится пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По данным Укргидрометцентра, 15-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области в эти дни сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Украине ожидается солнечная погода, на Западе похолодает. Температура днем будет колебаться от 18 до 23°C днем и опустится до 6-8 ночью. Теплее будет на Юге, там столбики покажут 25°C. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.

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Теги: #непогода в Украине#подарная опасность в Украине
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