Синоптики напоминают: пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Украины
В Киеве и Киевской области в ближайшие дни сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В ближайшие дни почти на всей территории Украины сохранится пожарная опасность.
Под Ривне горела городская свалка (фото, видео)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По данным Укргидрометцентра, 15-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киеве и Киевской области в эти дни сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Напомним, сегодня, 15 сентября, в Украине ожидается солнечная погода, на Западе похолодает. Температура днем будет колебаться от 18 до 23°C днем и опустится до 6-8 ночью. Теплее будет на Юге, там столбики покажут 25°C. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.
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