Ураган "Дориан": число пропавших без вести уменьшилось до 1300

Ранее пропавшими без вести считались 2500 человек.

REUTERS

Число пропавших без вести в результате урагана «Дориан» сократилось до 1300 человек.

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Об этом сообщает ВВС.

«Число пропавших без вести после урагана Дориан составляет 1300 человек», - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе пропавшими без вести считались 2500 человек.

Сокращение числа пропавших произошло после сверки имен из списка пропавших без вести с людьми, находившимися в приютах.

Как сообщал УНИАН, число жертв мощного урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек.