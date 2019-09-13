Ураган "Дориан": число пропавших без вести уменьшилось до 1300
Ранее пропавшими без вести считались 2500 человек.
Число пропавших без вести в результате урагана «Дориан» сократилось до 1300 человек.
К пострадавшим от урагана "Дориан" Багамам приближается тропическая депрессия
Об этом сообщает ВВС.
«Число пропавших без вести после урагана Дориан составляет 1300 человек», - говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе пропавшими без вести считались 2500 человек.
Сокращение числа пропавших произошло после сверки имен из списка пропавших без вести с людьми, находившимися в приютах.
Как сообщал УНИАН, число жертв мощного урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек.
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