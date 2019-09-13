Ураган "Дориан": число пропавших без вести уменьшилось до 1300

15:13, 13 сентября 2019
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Ранее пропавшими без вести считались 2500 человек.

REUTERS
REUTERS

Число пропавших без вести в результате урагана «Дориан» сократилось до 1300 человек.

К пострадавшим от урагана "Дориан" Багамам приближается тропическая депрессия

Об этом сообщает ВВС.

«Число пропавших без вести после урагана Дориан составляет 1300 человек», - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе пропавшими без вести считались 2500 человек.

Сокращение числа пропавших произошло после сверки имен из списка пропавших без вести с людьми, находившимися в приютах.

Как сообщал УНИАН, число жертв мощного урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек.

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Теги: #ураган Дориан
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