В Киеве завтра температура до +28°, без осадков
Вечером в столице температура до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 сентября, в Киеве без осадков, температура до +28°.
Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:19.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Украине без осадков, местами температура до +31°.
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- Винница+27°... +10°
- Днепр+29°... +12°
- Донецк+27°... +9°
- Житомир+28°... +10°
- Запорожье+30°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+28°... +11°
- Кировоград+28°... +12°
- Луганск+27°... +8°
- Луцк+27°... +12°
- Львов+24°... +11°
- Николаев+29°... +11°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+27°... +13°
- Ровно+26°... +11°
- Симферополь+30°... +12°
- Сумы+27°... +11°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+28°... +12°
- Херсон+28°... +12°
- Хмельницкий+27°... +12°
- Черкассы+27°... +11°
- Чернигов+28°... +9°
- Черновцы+26°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:70 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:06:48
Закат19:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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