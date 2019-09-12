В Киеве завтра температура до +28°, без осадков

17:00, 12 сентября 2019
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Вечером в столице температура до +21°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 сентября, в Киеве без осадков, температура до +28°.

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:19.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Украине без осадков, местами температура до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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