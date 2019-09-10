Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +27° (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +8°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +10°
- Днепр+26°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+27°... +11°
- Кировоград+27°... +10°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+26°... +11°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+27°... +11°
- Тернополь+23°... +11°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+26°... +12°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+28°... +9°
- Черновцы+25°... +11°