В Канаде ураган "Дориан" обесточил больше 450 тысяч домов

Скорость порывов ветра местами составляла 145 километров в час, а вызванные им волны достигали отметки в 20 метров.

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Ураган "Дориан" вечером в субботу, 7 сентября, повалил многочисленные линии электропередачи и оставил без света свыше 450 тысяч домов в канадских провинциях Нью-Брансуик и Остров Принца Эдварда.

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Об этом сообщает газета The New York Times.

После того, как ураган достиг суши, ученые перевели его в категорию "очень интенсивного посттропического" шторма. Скорость порывов ветра местами составляла 90 миль в час, что составляет около 145 километров в час. Вызванные им волны достигали отметки в 65 футов (почти 20 метров).

Как сообщал УНИАН, 1 сентября ураган Дориан обрушился на Багамские острова. Урагану была присвоена наивысшая, пятая категория. Количество жертв урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, выросло до 43 человек.