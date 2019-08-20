В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС
В Уссурийске под воду ушли более 100 дворовых территорий.
Три муниципалитета в Приморье (РФ) ввели режим ЧС из-за наводнений, вызванных сильными дождями.
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В Уссурийске под воду ушли более 100 дворовых территорий, около 20 человек эвакуированы в пункты временного размещения, передает Euronews.
Приморье ежегодно страдает от наводнений. В прошлом году непогода оставила без электричества около 11 тысяч человек.
Напомним, 40 человек погибли, еще 20 пропали без вести в северных регионах Индии в результате мощных ливней, наводнений, оползней и селей.
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