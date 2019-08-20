В Индии 40 человек стали жертвами наводнения
20 человек пропали без вести.
40 человек погибли, еще 20 пропали без вести в северных регионах Индии в результате мощных ливней, наводнений, оползней и селей.
В Судане 46 человек стали жертвами наводнений
Больше всего пострадали штаты Химачал-Прадеш и Уттаркханд с числом жертв 24 и 17 человек соответственно, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
В районе Нью-Дели, штатах Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш было выпущено предупреждение о наводнении, в связи с тем, что уровень воды в некоторых реках достиг критической отметки. Власти города Нью-Дели потребовали от местных жителей низинных районов переместится в безопасные зоны.
Напомним, пять человек погибли в результате тайфуна "Лекима", обрушившегося на город Нинго в провинции Аньхой на востоке Китая.
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