В Индии 40 человек стали жертвами наводнения

20 человек пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS

40 человек погибли, еще 20 пропали без вести в северных регионах Индии в результате мощных ливней, наводнений, оползней и селей.

Читайте также В Судане 46 человек стали жертвами наводнений

Больше всего пострадали штаты Химачал-Прадеш и Уттаркханд с числом жертв 24 и 17 человек соответственно, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В районе Нью-Дели, штатах Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш было выпущено предупреждение о наводнении, в связи с тем, что уровень воды в некоторых реках достиг критической отметки. Власти города Нью-Дели потребовали от местных жителей низинных районов переместится в безопасные зоны.

Напомним, пять человек погибли в результате тайфуна "Лекима", обрушившегося на город Нинго в провинции Аньхой на востоке Китая.