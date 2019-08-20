Разжарит до +35 градусов: синоптик дала "горячий" прогноз погоды в Украине на завтра

Местами ожидается до +35 градусов.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

В среду, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"21 августа максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +30...+34, местами до +35 градусов. В Карпатах +21...+24 градуса", - пишет она.

Дожди возможны лишь на крайнем западе Украины.

Погода в Киеве 21 августа будет жаркой и солнечной. В течение дня около +30 градусов.

По прогнозу Диденко, 22 августа жара спадет в западных областях, 23 августа - в северных.

Напомним, погода в сентябрь-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.