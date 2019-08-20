Разжарит до +35 градусов: синоптик дала "горячий" прогноз погоды в Украине на завтра
Местами ожидается до +35 градусов.
В среду, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"21 августа максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +30...+34, местами до +35 градусов. В Карпатах +21...+24 градуса", - пишет она.
Дожди возможны лишь на крайнем западе Украины.
Погода в Киеве 21 августа будет жаркой и солнечной. В течение дня около +30 градусов.
По прогнозу Диденко, 22 августа жара спадет в западных областях, 23 августа - в северных.
Напомним, погода в сентябрь-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +17°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+31°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кировоград+30°... +15°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+29°... +17°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+32°... +17°
- Симферополь+29°... +20°
- Сумы+28°... +14°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+30°... +16°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+30°... +15°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+30°... +14°
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