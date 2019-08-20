Разжарит до +35 градусов: синоптик дала "горячий" прогноз погоды в Украине на завтра

14:34, 20 августа 2019
32
0

Местами ожидается до +35 градусов.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

В среду, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода.

Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"21 августа максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +30...+34, местами до +35 градусов. В Карпатах +21...+24 градуса", - пишет она.

Дожди возможны лишь на крайнем западе Украины.

Погода в Киеве 21 августа будет жаркой и солнечной. В течение дня около +30 градусов.

По прогнозу Диденко, 22 августа жара спадет в западных областях, 23 августа - в северных.

Напомним, погода в сентябрь-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара
Читайте также
Разжарит до +35 градусов: синоптик дала "горячий" прогноз погоды в Украине на завтра Разжарит до +35 градусов: синоптик дала "горячий" прогноз погоды в Украине на завтра
В Индии 40 человек стали жертвами наводнения В Индии 40 человек стали жертвами наводнения
Из-за лесного пожара на Канарах эвакуировали 9 тысяч человек Из-за лесного пожара на Канарах эвакуировали 9 тысяч человек
В Киеве сегодня без осадков, днем жара до +30° В Киеве сегодня без осадков, днем жара до +30°
Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта)
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
75 %
755 мм
3.3 м/с
12 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять