Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
С третьей недели сентября в Украине похолодает.
Погода в сентябрь-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта)
Первая неделя сентября 2019 года обещает быть очень комфортной, сообщает "Метеопрог".
Погода будет не знойной, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе. Максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°, а минимальная: +12…+16°. Значительные осадки не ожидаются.
Вторая неделя сентября не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую. Но дожди усилятся.
Третья неделя сентября 2019 года принесет в Украину с незначительное похолодание. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов. Минимальная температура составит +8…+11°.
Четвертая неделя сентября будет погожей, однако ожидается похолодание. Днем температура будет достигать максимум +15…+17°, минимум +8…+10°. Интенсивных дождей не ожидается.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины будет жарко и почти без осадков.
Погода в Украине
- Винница+31°... +17°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кировоград+30°... +15°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+30°... +18°
- Львов+29°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+31°... +17°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+28°... +14°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+30°... +15°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+30°... +14°
- Черновцы+30°... +15°