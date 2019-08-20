Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре

С третьей недели сентября в Украине похолодает.

Сентябрь в Украине будет погожим / УНИАН

Погода в сентябрь-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.

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Первая неделя сентября 2019 года обещает быть очень комфортной, сообщает "Метеопрог".

Погода будет не знойной, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе. Максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°, а минимальная: +12…+16°. Значительные осадки не ожидаются.

Вторая неделя сентября не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую. Но дожди усилятся.

Третья неделя сентября 2019 года принесет в Украину с незначительное похолодание. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов. Минимальная температура составит +8…+11°.

Четвертая неделя сентября будет погожей, однако ожидается похолодание. Днем температура будет достигать максимум +15…+17°, минимум +8…+10°. Интенсивных дождей не ожидается.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины будет жарко и почти без осадков.