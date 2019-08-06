Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

09:41, 6 августа 2019
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Пожарная опасность сохранится до 8 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 6-8 августа во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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