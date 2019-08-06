Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Прохладнее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.
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Прогноз на сегодня. На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +23°. В центре переменная облачность, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+22°... +10°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+23°... +15°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+22°... +11°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+25°... +16°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+23°... +11°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+21°... +11°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:56 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:14
Закат20:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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