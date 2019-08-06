Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 6 августа 2019
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Прохладнее всего будет на востоке.

На западе сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН
На западе сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.

Погода на неделю: в Украину вернется жара (карта)

Прогноз на сегодня. На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +23°. В центре переменная облачность, температура до +24°.

Прогноз на 6 августа / УНИАН
Прогноз на 6 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза
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