Погода на завтра: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Теплее всего будет в западных областях.

На западе завтра ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.

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Прогноз на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +14°, днем до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +23°. В центре переменная облачность, температура ночью до +12°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину.

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