Погода на завтра: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.
Погода на неделю: в Украину вернется жара (карта)
Прогноз на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +14°, днем до +26°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +13°, днем до +27°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +23°. В центре переменная облачность, температура ночью до +12°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+22°... +11°
- Ивано-Франковск+22°... +12°
- Киев+21°... +10°
- Кировоград+22°... +9°
- Луганск+20°... +11°
- Луцк+23°... +12°
- Львов+22°... +12°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+23°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+22°... +13°
- Хмельницкий+22°... +12°
- Черкассы+22°... +9°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+23°... +13°