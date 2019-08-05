Во многих областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается в течение 5-8 августа.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также Погода на неделю: в Украину вернется жара (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине остаются обесточенными 83 населенных пункта в четырех областях.