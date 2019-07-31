Погода на завтра: август в Украине начнется с похолодания (видеопрогноз)

16:30, 31 июля 2019
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Жаркая погода сохранится только на юге страны.

Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН
Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.

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Прогноз на завтра. На востоке пройдут без осадков, температура ночью до +13°, днем до +23°. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода. Ночью температура до +14°, днем до +32°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +26°.

В северных без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре переменная облачность, температура ночью до +11°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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