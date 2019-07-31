Погода на завтра: август в Украине начнется с похолодания (видеопрогноз)
Жаркая погода сохранится только на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.
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Прогноз на завтра. На востоке пройдут без осадков, температура ночью до +13°, днем до +23°. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода. Ночью температура до +14°, днем до +32°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +26°.
В северных без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре переменная облачность, температура ночью до +11°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+29°... +12°
- Донецк+30°... +11°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+30°... +13°
- Ивано-Франковск+28°... +17°
- Киев+23°... +12°
- Кировоград+28°... +11°
- Луганск+23°... +12°
- Луцк+25°... +11°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+32°... +17°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+26°... +11°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+22°... +12°
- Черновцы+29°... +17°