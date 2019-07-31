Погода на завтра: август в Украине начнется с похолодания (видеопрогноз)

Жаркая погода сохранится только на юге страны.

Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.

Читайте также Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди с грозами (карта)

Прогноз на завтра. На востоке пройдут без осадков, температура ночью до +13°, днем до +23°. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода. Ночью температура до +14°, днем до +32°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +26°.

В северных без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре переменная облачность, температура ночью до +11°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.