Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами, местами температура до +34° (видеопрогноз)

По всей стране завтра будет жарко.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +31°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +19°, днем до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.

В северных областях грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

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