Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами, местами температура до +34° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +31°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +19°, днем до +34°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.
В северных областях грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 июля
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Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами, местами температура до +34° (видеопрогноз)
Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+33°... +21°
- Ивано-Франковск+31°... +17°
- Киев+31°... +19°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+32°... +19°
- Львов+31°... +17°
- Николаев+34°... +20°
- Одесса+32°... +19°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+32°... +18°
- Симферополь+34°... +19°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+32°... +16°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+32°... +18°
- Чернигов+31°... +16°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:54 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:07
Закат20:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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