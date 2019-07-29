Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами, местами температура до +34° (видеопрогноз)

16:30, 29 июля 2019
100
0

По всей стране завтра будет жарко.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +31°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +19°, днем до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.

В северных областях грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара#Гроза
Читайте также
Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами, местами температура до +34° (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами, местами температура до +34° (видеопрогноз)
Более 30 человек погибли в результате схода оползня в Китае Более 30 человек погибли в результате схода оползня в Китае
В России не угасают масштабные лесные пожары (видео) В России не угасают масштабные лесные пожары (видео)
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31°
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Жара в Украине пойдет на спад: синоптик предупредила о существенном похолодании Жара в Украине пойдет на спад: синоптик предупредила о существенном похолодании
Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото) Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
54 %
755 мм
3.0 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять