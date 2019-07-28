В Днепре спасатели оригинальным способом помогли измученным жарой горожанам (видео)

23:37, 28 июля 2019
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Спасатели устроили днепрянам гигантский душ под открытым небом.

Температура воздуха в Днепре превышает более 30 градусов / скриншот
Температура воздуха в Днепре превышает более 30 градусов / скриншот

В Днепре спасатели решили помочь измученным жарой горожанам в оригинальный способ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Температура воздуха в Днепре превышает более 30 градусов, люди жалуются, что даже дышать трудно. Поэтому сразу две пожарные машины на набережной со шлангов распылили аж восемь тонн воды. Давление было не слишком большим, чтобы никого не травмировать. Гигантский душ был еще и со звуковыми и световыми спецэффектами – на машинах включили сирены.

К спасателям сразу сбежались десятки людей – они прыгали и танцевали под потоками воды.

Как сообщал УНИАН, погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и солнечной почти во всех областях, однако ближе к выходным на территорию страны начнет постепенно заходить холодный воздух.

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Теги: #Днепр#жара
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