Погода на завтра: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

На юге температура до +31°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +14°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.

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