Погода на завтра: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На юге температура до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.
Погода на сегодня: практически по всей Украине пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +14°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +27°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 25 июля
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+26°... +15°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+23°... +15°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+26°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+24°... +12°
- Харьков+24°... +15°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+25°... +13°
- Черкассы+23°... +13°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:73 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:06:03
Закат20:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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