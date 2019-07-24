Погода на завтра: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 24 июля 2019
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На юге температура до +31°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.

Погода на сегодня: практически по всей Украине пройдут дожди (карта)

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +14°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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