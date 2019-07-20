Прогноз погоды: день выборов в Украине будет жарким и с дождями
В Киеве завтра вероятность локального дождя с грозой.
Погода в Украине в воскресенье, 21 июля, будет жаркой. Украинцам не стоит ждать непогоды по дороге к избирательным участкам, однако кратковременные дожди возможны в некоторых регионах.
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Воздух будет очень теплым и даже горячим – температура составит 25 + 30 градусов, об этом на своей странице в Facebook.
На Юге, Востоке и в Центре местами столбик термометра поднимется до +32 градусов.
"Дожди с грозами, кратковременные, возможны на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", – пишет Диденко.
В Киеве завтра вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно летняя, ожидается +26+29 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 21 июля, в городах Украины:
Ужгород – +30…+32
Львов – +26…+28
Ивано-Франковск – +27…+29
Тернополь – +27…+29
Черновцы – +27…+29
Хмельницкий – +26…+28
Луцк – +25…+27
Ровно – +26…+28
Житомир – +27…+29
Винница – +26…+28
Одесса – +28…+30
Николаев – +30…+32
Херсон – +30…+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +27…+29
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +26…+28
Сумы – +26…+28
Полтава – +27…+29
Днепр – +27…+29
Запорожье – +30…+32
Донецк – +27…+29
Луганск – +27…+29
Харьков – +27…+29
Киев – +27…+29
Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+28°... +16°
- Кировоград+29°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+28°... +14°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+29°... +17°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+30°... +14°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+28°... +16°