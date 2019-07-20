Прогноз погоды: день выборов в Украине будет жарким и с дождями

17:02, 20 июля 2019
37
0

В Киеве завтра вероятность локального дождя с грозой.

Погода 21 июля будет жаркой / фото УНИАН
Погода 21 июля будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 21 июля, будет жаркой. Украинцам не стоит ждать непогоды по дороге к избирательным участкам, однако кратковременные дожди возможны в некоторых регионах.

Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

Воздух будет очень теплым и даже горячим – температура составит 25 + 30 градусов, об этом на своей странице в Facebook.

На Юге, Востоке и в Центре местами столбик термометра поднимется до +32 градусов.

"Дожди с грозами, кратковременные, возможны на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", – пишет Диденко.

В Киеве завтра вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно летняя, ожидается +26+29 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 21 июля, в городах Украины:

Ужгород – +30…+32

Львов – +26…+28

Ивано-Франковск – +27…+29

Тернополь – +27…+29

Черновцы – +27…+29

Хмельницкий – +26…+28

Луцк – +25…+27

Ровно – +26…+28

Житомир – +27…+29

Винница – +26…+28

Одесса – +28…+30

Николаев – +30…+32

Херсон – +30…+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +26…+28

Сумы – +26…+28

Полтава – +27…+29

Днепр – +27…+29

Запорожье – +30…+32

Донецк – +27…+29

Луганск – +27…+29

Харьков – +27…+29

Киев – +27…+29

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #прогноз погоды
Читайте также
Прогноз погоды: день выборов в Украине будет жарким и с дождями Прогноз погоды: день выборов в Украине будет жарким и с дождями
Последствия землетрясения в Афинах (фоторепортаж, видео) Последствия землетрясения в Афинах (фоторепортаж, видео)
В Индии молния убила девять человек В Индии молния убила девять человек
В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков
В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +31° (карта) В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +31° (карта)
В Киеве зафиксировали погодный антирекорд В Киеве зафиксировали погодный антирекорд
Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами температура до +31° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами температура до +31° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
61 %
752 мм
3.7 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять