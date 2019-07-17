Погода на завтра: в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +30° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +30°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +24°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 18 июля - Афанасия преподобного. Если в день Афанасия, как медь, желтые облака - к дождю.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 18 июля
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+22°... +10°
- Киев+20°... +11°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+25°... +14°
- Луцк+18°... +10°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+26°... +13°
- Ровно+19°... +9°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+22°... +12°
- Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+30 °
Влажность:66 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:57
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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