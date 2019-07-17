Погода на завтра: в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +30° (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на севере Украины.

Завтра в Украине практически без осадков / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +30°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +24°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 18 июля - Афанасия преподобного. Если в день Афанасия, как медь, желтые облака - к дождю.

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