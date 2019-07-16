Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 16 июля 2019
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Прохладнее всего будет на западе Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +13°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +29°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +22°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре местами ожидаются осадки, температура ночью до +11°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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