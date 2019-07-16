Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +13°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +29°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +22°.
В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре местами ожидаются осадки, температура ночью до +11°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+21°... +13°
- Житомир+25°... +12°
- Запорожье+25°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+23°... +13°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+22°... +15°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+23°... +10°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+24°... +15°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+22°... +13°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+24°... +14°