Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 11 июля 2019
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Теплее всего будет на юге и востоке.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди. 

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +13°, днем до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +11°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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