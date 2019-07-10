В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +19°

08:30, 10 июля 2019
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Вечером в столице до +16°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 10 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +19°.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:56, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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