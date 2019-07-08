Травмированные люди, сорванные крыши и поваленные деревья: на Закарпатье пронесся ураган (ветер)

14:06, 8 июля 2019
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Пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов.

На Закарпатье бушевала непогода / ГСЧС
На Закарпатье бушевала непогода / ГСЧС

В воскресенье, 7 июля, в Закарпатской области пронесся ураган, пострадали два населенных пункта.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов были повреждены кровли 95 жилых домов, 2 детских садов, сельского совета и школы, повалены деревья. В селе Сюрте Иршавского района в результате падения фрагментов кровли травмированы 2 человека, которые от госпитализации отказались.

Для помощи населению и уборки поваленных деревьев привлекалось 56 человек и 14 единиц техники ГСЧС, убрано 11 поваленных деревьев.

Напомним, в понедельник, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Закарпатье
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