Травмированные люди, сорванные крыши и поваленные деревья: на Закарпатье пронесся ураган (ветер)
Пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов.
В воскресенье, 7 июля, в Закарпатской области пронесся ураган, пострадали два населенных пункта.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов были повреждены кровли 95 жилых домов, 2 детских садов, сельского совета и школы, повалены деревья. В селе Сюрте Иршавского района в результате падения фрагментов кровли травмированы 2 человека, которые от госпитализации отказались.
Для помощи населению и уборки поваленных деревьев привлекалось 56 человек и 14 единиц техники ГСЧС, убрано 11 поваленных деревьев.
Напомним, в понедельник, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
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