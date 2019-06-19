На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 19 и 20 июня

Местами ожидается град.

На западе Украины ожидаются грозы / УНИАН

В западных областях Украины 19-20 июня ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в ближайший час с сохранением до конца суток 19 июня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, 20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.