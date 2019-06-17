Синоптики прогнозируют "тропическую" погоду в Украине (видео)

Гроза тепло не убавит, а порой даже усилит его за счет испарения.

Жара в Украине может усилиться / фото УНИАН

Синоптики не прогнозируют похолодания до конца выходных, хотя грозовые дожди пройдут по Украине. Они будут кратковременные и существенного похолодания не принесут.

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Температура ночью будет колебаться в пределах 14-20 градусов, днем - от 25 до 32 градусов тепла, говорится в сюжете ТСН.

Дожди пройдут во вторник, 18 июня, в Центре и Западе, в среду и четверг - на Юге и Востоке, хотя там одновременно будет еще жарче - до 33 градусов тепла.

Но гроза тепло не убавит, а порой даже усилит за счет испарения. Таким образом, украинцам стоит готовиться к настоящим "тропикам" - влаге и жаре одновременно.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне, немного ослабнет через неделю - с 25 июня.