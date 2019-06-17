Синоптики прогнозируют "тропическую" погоду в Украине (видео)
Гроза тепло не убавит, а порой даже усилит его за счет испарения.
Синоптики не прогнозируют похолодания до конца выходных, хотя грозовые дожди пройдут по Украине. Они будут кратковременные и существенного похолодания не принесут.
Сегодня днем в центральных областях Украины пройдут грозы и дожди, местами град и шквалы
Температура ночью будет колебаться в пределах 14-20 градусов, днем - от 25 до 32 градусов тепла, говорится в сюжете ТСН.
Дожди пройдут во вторник, 18 июня, в Центре и Западе, в среду и четверг - на Юге и Востоке, хотя там одновременно будет еще жарче - до 33 градусов тепла.
Но гроза тепло не убавит, а порой даже усилит за счет испарения. Таким образом, украинцам стоит готовиться к настоящим "тропикам" - влаге и жаре одновременно.
Жара не покинет Украину еще неделю
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне, немного ослабнет через неделю - с 25 июня.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+30°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +17°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+29°... +17°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+28°... +18°
- Тернополь+25°... +16°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+30°... +18°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+31°... +18°
- Черновцы+29°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+26 °
Влажность:83 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей