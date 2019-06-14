Непогода на Днепропетровщине: дожди затопили улицы, а ветер повалил рекламные щиты (видео)
В городе Новомосковск сильный ветер повалил рекламные щиты прямо на здания и магазины.
В Днепропетровской области 13 июня бушевала непогода.
В Китае из-за проливных дождей без электричества остались более 780 тысяч семей
В городе Новомосковск сильный ветер повалил рекламные щиты прямо на здания и магазины, говорится в сюжете ТСН.
Из-за дождя улицы города превратились в реки: канализационные коллекторы не могли справиться с таким количеством осадков.
В центральной Украине ураган повалил деревья и рекламные щиты
Напомним, жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, в Китае стали семь человек. Тысячи людей были эвакуированы.
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