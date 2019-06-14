Непогода на Днепропетровщине: дожди затопили улицы, а ветер повалил рекламные щиты (видео)

14:28, 14 июня 2019
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В городе Новомосковск сильный ветер повалил рекламные щиты прямо на здания и магазины.

На Днепропетровщине бушевала непогода / ГУ ГЧСЧС в Днепропетровской области
На Днепропетровщине бушевала непогода / ГУ ГЧСЧС в Днепропетровской области

В Днепропетровской области 13 июня бушевала непогода.

В Китае из-за проливных дождей без электричества остались более 780 тысяч семей

В городе Новомосковск сильный ветер повалил рекламные щиты прямо на здания и магазины, говорится в сюжете ТСН.

Из-за дождя улицы города превратились в реки: канализационные коллекторы не могли справиться с таким количеством осадков.

Напомним, жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, в Китае стали семь человек. Тысячи людей были эвакуированы.

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Теги: #погода#дождь#непогода
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