Непогода на Днепропетровщине: дожди затопили улицы, а ветер повалил рекламные щиты (видео)

В городе Новомосковск сильный ветер повалил рекламные щиты прямо на здания и магазины.

На Днепропетровщине бушевала непогода / ГУ ГЧСЧС в Днепропетровской области

В Днепропетровской области 13 июня бушевала непогода.

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В городе Новомосковск сильный ветер повалил рекламные щиты прямо на здания и магазины, говорится в сюжете ТСН.

Из-за дождя улицы города превратились в реки: канализационные коллекторы не могли справиться с таким количеством осадков.

Напомним, жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, в Китае стали семь человек. Тысячи людей были эвакуированы.