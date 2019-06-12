Сильные ливни заливают север Италии (видео)

20:20, 12 июня 2019
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Центр Ломбардии – город Брешия – страдает от мощных ливней.

Сильная непогода накрыла север Италии. От мощных ливней, в частности, страдает центр Ломбардии – город Брешия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Водой затопило подвалы и первые этажи зданий. Повреждены дома и мосты. Есть задержки с электроснабжением. От ветра попадали деревья.

В коммуне Анголо-Терме зафиксировали оползень. Потоки камней и грязи заполонили улицы. Из населенного пункта эвакуированы три десятка человек.

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Теги: #Италия#ливень
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