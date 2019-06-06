В Киеве завтра без осадков, температура днем до +28°

17:00, 6 июня 2019
4
0

Завтра в столице будет жарко.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 июня, в Киеве без осадков, температура до +28°.

Грозы, ливни и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 6 июня

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#жара
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +28° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +28°
Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На Португалию, Испанию и Францию надвигается шторм "Мигель" На Португалию, Испанию и Францию надвигается шторм "Мигель"
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине Синоптик предупредила об усилении жары в Украине
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
Жара, ливни и грозы: появился прогноз погоды в Украине на завтра Жара, ливни и грозы: появился прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
78 %
748 мм
4.1 м/с
8 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять