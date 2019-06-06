В Киеве завтра без осадков, температура днем до +28°
Завтра в столице будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 июня, в Киеве без осадков, температура до +28°.
Грозы, ливни и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 6 июня
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:04.
Как сообщал УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+23°... +17°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+27°... +18°
- Кировоград+25°... +16°
- Луганск+29°... +17°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+25°... +16°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+26°... +16°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:78 %
Давление:748 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:05:44
Закат20:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
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