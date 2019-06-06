В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°

08:30, 6 июня 2019
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Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 6 июня в Киеве без осадков, температура до +27°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +27°, вечером - до +24°. Ветер юго-восточный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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