В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°

Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 6 июня в Киеве без осадков, температура до +27°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +27°, вечером - до +24°. Ветер юго-восточный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

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