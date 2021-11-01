Ноябрь в Киеве начнется с ясной, но прохладной погоды.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице будет ясная и практически безоблачная погода. Столбики термометров максимально поднимутся до отметки +12°. Без осадков.
Добавит прохладны небольшой юго-восточный ветер, скорость которого составит 2,7 - 3,6 м/с.
Атмосферное давление пониженное, 748-751 миллиметр ртутного столба.
Погода в Украине 1 ноября
Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +2°, днем +12°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +4°, днем +14°.
В Тернополе 1 ноября ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +4°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +14°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+15°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
В Виннице сегодня будет +4°...+12°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+15°.
В Одессе 1 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°.
В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +14°, ливень.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +4°...+13°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +15°.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет облачная погода с прояснениями, +8°...+18°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: