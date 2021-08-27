Тина Кароль и Ivan NAVI представили дуэтную песню-lovestory "Ангели все знають" в рамках проекта певицы "Молода кров".
Как оказалось, до записи песни они не были знакомы и познакомились в процессе работы. Ivan NAVI признался, что мечтал о дуэте с Кароль еще с прошлого года, а певица в одном из интервью назвала Ivan NAVI "именно тем хорошим парнем, за которого хочется выйти замуж".
Артисты также созвонились в live-формате в Instagram, анонсировали секретное выступление на одном из концертов, а также договорились о... свидании во Львове.
"А вообще я скоро буду во Львове, очень мечтаю увидеть тебя", - сказала Тина. На что Ivan NAVI предложил ей провести экскурсию, а Кароль заинтриговала всех кокетливым ответом, что пойдет с ним за ручку по городу.
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Кстати, анонсированные концерты Тины Кароль состоятся во Львове 23-24 сентября.
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