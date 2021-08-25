24 августа украинская певица Тина Кароль выступила на концерте ко Дню Независимости Украины.
Так, она вышла на сцену в длинном блестящем платье, которое скрывало ее фигуру. Хотя обычно Кароль предпочитает приталенные наряды, которые подчеркивают изгибы ее тела.
Поклонники заподозрили певицу в беременности, которую она якобы решила скрыть за таким образом.
"Что-то мне кажется что наша красавица в "интересном положении"", "Она беременна?", - пишут поклонники под видео выступления Тины Кароль.
Напомним, Тина Кароль неоднократно говорила о том, что хочет еще одного ребенка. Сейчас она воспитывает сына Вениамина, но не против родить себе дочку. В одном из интервью певица призналась, что готова даже удочерить девочку.
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