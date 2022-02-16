Муж и девятилетний сын телеоператора Галины Хатчинс требуют деньги.

Родственники телеоператора Галины Хатчинс, которую во время съемок случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин, наняли адвоката и обратились в суд. Вдовец Галины Мэтью Хатчинс требует от убийцы своей жены солидную финансовую компенсацию. Сумма пока не сообщается.

Об этом рассказал во вторник, 15 февраля, на брифинге в Лос-Анджелесе адвокат семьи Брайан Паниш.

Правозащитник прокомментировал позицию обвинения. Он заявил, что Болдуин, из-за чьей халатности погибла украинка, якобы отказался пройти обучение приему "перекрестный выхват". Именно при выполнении этого трюка была застрелена оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соуз.

Как говорит адвокат Брайан Паниш, во время съемок по правилам используют бутафорское оружие, однако в ходе съемок вестерна "Rust" ("Ржавчина") это требование было нарушено. Кроме того, по мнению обвинения, ответственность должен нести и помощник режиссера, который передал Болдуину оружие, не проверив его на наличие боевых патронов.

Напомним, несчастный случай, во время которого погибла телеоператор из Украины Галина Хатчинс, произошел в 2021 году в ходе съемок вестерна "Rust" ("Ржавчина"). Алек Болдуин, который являлся главным героем и продюсером фильма, выстрелил из пистолета, думая, что тот не заряжен. 42-летняя украинка Галина Хатчинс, которая работала на площадке оператором, от полученных травм умерла в больнице. Сам Болдуин свою вину не признает, называя это несчастным случаем.

Кроме того, УНИАН писал, что Болдуин вернулся к работе в кино впервые после гибели оператора-украинки Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

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