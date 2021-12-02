Актер Алек Болдуин рассказал, что это худшее, что когда-либо с ним случалось.

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок во время съемок фильма "Ржавчина", на которых погибла оператор-украинка Галина Гатчинс.

Об этом он сказал в интервью, которое 2 декабря выйдет на телеканале ABC.

"Я бы никогда не наставил пистолет на кого бы то ни было и не нажал бы на спусковой крючок. Никогда", - признался актер.

Болдуин отметил, что у него не было оснований подозревать, что в пистолете может быть боевой патрон, и он не знает, как тот оказался в револьвере из реквизита.

"Кто-то вставил в оружие боевой патрон, патрон, который даже не должен был находиться на площадке", - сказал он.

Актер рассказал, что это худшее, что когда-либо с ним случалось.

— ABC News (@ABC) December 1, 2021

Алек Болдуин застрелил на съемках украинку: что известно

21 октября американский актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" ранил двух человек, один из которых умер.

Оказалось, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Гатчинс. По воздуху ее доставили в больницу в Албукерке, где женщина скончалась. Сообщалось, что съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.

Место трагедии показали с высоты на видео.

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Автор: Виолетта Орлова