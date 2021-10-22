Продюсерская компания Rust Movies Productions LLC отреагировала на смертельный инцидент во время съемок нового вестерна "Раст" (Rust).
Об этом передает Deadline.
Напомним, голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке.
"Весь актерский состав и съемочная группа потрясены сегодняшней трагедией", – заявили представители компании.
Отмечается, что производство фильма остановлено на неопределенный период.
"Сотрудники компании оказывают полное содействие расследованию, которое проводит полиция. Членам съемочной группы обеспечат помощь психологов", – говорится в сообщении.
Алек Болдуин застрелил человека на съемках: что известно
Читайте такжеКиев, северные олени и переезд в США: что известно об убитой Болдуином украинкеУправление шерифа сообщает, что Болдуин застрелил оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс из Украины. Она была доставлена по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась.
Другой пострадавший, 48-летний режиссер Джоэл Соуса, находится в критическом состоянии.
Съемки вестерна шли на ранчо Бонанза-Крик.
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