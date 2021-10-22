Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера фильма.

Продюсерская компания Rust Movies Productions LLC отреагировала на смертельный инцидент во время съемок нового вестерна "Раст" (Rust).

Об этом передает Deadline.

Напомним, голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке.

"Весь актерский состав и съемочная группа потрясены сегодняшней трагедией", – заявили представители компании.

Отмечается, что производство фильма остановлено на неопределенный период.

"Сотрудники компании оказывают полное содействие расследованию, которое проводит полиция. Членам съемочной группы обеспечат помощь психологов", – говорится в сообщении.

Алек Болдуин застрелил человека на съемках: что известно

Читайте такжеКиев, северные олени и переезд в США: что известно об убитой Болдуином украинкеУправление шерифа сообщает, что Болдуин застрелил оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс из Украины. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась.

Другой пострадавший, 48-летний режиссер Джоэл Соуса, находится в критическом состоянии.

Съемки вестерна шли на ранчо Бонанза-Крик.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц