Менеджер артиста расставил все точки над "і".

Менеджер Андрея Данилко прокомментировал инцидент, связанный со встречей украинского артиста с российским шоуменом Рустамом Солнцевым.

По словам приближенного к артисту человека, Рустам Солнцев, как и многие другие благодарные зрители, заглянул после концерта к Андрею Михайловичу в гримерную поблагодарить за концерт и выразить уважение.

"Они давно знакомы. О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из поклонников российской агрессии придет на "концерт под лирическим названием "Путин, чтобы ты сдох!" Просто кому-то нужно устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства. А мы будем продолжать делать свое дело", - прокомментировал ситуацию менеджер артиста.

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В комментарии УНИАН он также добавил, что Данилко вполне законно выезжает за границу. Минкульт дает ему разрешения для проведения благотворительных концертов, а вырученные деньги артист перечисляет украинской армии.

"Я не понимаю, почему Андрей Михайлович должен отчитываться об этом перед каждым блогером? Он тратит очень много денег на помощь Украине. В том числе он продал автомобиль Фредди Меркьюри за 11 миллионов гривень и перечислил их Superhumans. Более того, в Америке проводились аукционы, мы собирали деньги на дроны. Мы это не публикуем этого в соцсетях, потому что не хотим делать это публично", - отметил менеджер Данилко.

Скандал с Андреем Данилко - что известно

Блогер Алексей Голубицкий "наехал" на Андрея Данилко после того, как Рустам Солнцев опубликовал общее фото с артистом.

"Фу, Данилко, зачем тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видосиков? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блогеры. Почему не встречаться с ними?" - написал Голубицкий.

Также он усомнился в том, что Андрей Михайлович законно выезжает за границу и вообще помогает ВСУ. Кроме того, Голубицкий задал вопрос относительно выступления Данилко на дне рождении российской блогерши Ники Белоцерковской.

Однако как сообщили в команде артиста, Данилко с начала полномасштабного российского вторжения не выступал на праздниках российских звезд. А ситуация с Белоцерковской была следующей: блогерша просто посетила концерт Данилко в Ницце.

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