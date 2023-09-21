Его "застукали" с шоуменом Рустамом Солнцевым.

Украинский артист Андрей Данилко недавно прилетел в США, где у него должно было состояться несколько концертов в разных городах. Там он встретился с шоуменом Рустамом Солнцевым, больше известным как участник российского шоу "Дом-2".

На это обратил внимание блогер Алексей Голубицкий. Он на своей странице в Facebook написал, что Солнцев получил популярность благодаря "скандалам, дракам и обливанием помоями всех, с кем работал".

"Фу, Данилко, зачем тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видосиков? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блогеры. Почему не встречаться с ними?" - написал Голубицкий.

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По словам Голубицкого, это уже не первый подобный случай с Данилко: "В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим русским". В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену русского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним".

Кроме того, он уточнил, как Андрей Данилко - мужчина призывного возраста - так часто выезжает за границу, почему не публикует отчеты о сумме собранных средств на благотворительных концертах и почему артист выступает на коропративах у жен российских олигархов, как, например, на дне рождении блогерши из РФ Ники Белоцерковской.

Напомним, Верка Сердючка в Майами заставила зал сходить с ума.

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